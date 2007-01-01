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Общество

Зелёная зона превратилась в парковку: калужане требуют навести порядок на Западной

Дарья Джуманова
25.06, 09:19
0 357
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В понедельник, 23 июня наш читатель прислал фото через чат-бот обратной связи.

- В районе дома номер 2 на протяжении более двух лет на зелёной зоне ставят автомобили работники завода! Там и так дорога разбита, не проехать, не пройти. Так ещё в наглую паркуются! Хотелось бы понять, это когда-нибудь прекратится. На замечания автолюбители отвечают: «Запрещающих знаков нет!»

Местные жители просят сотрудников ГИБДД обратить внимание на ситуацию и принять меры.

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