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Общество

В Калуге пройдет фестиваль африканской культуры

Дарья Джуманова
24.06, 16:35
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12 июля в инновационном культурном центре города пройдёт V Международный фестиваль африканской культуры AFROFEST 2025. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области во вторник, 24 июня.

В программе фестиваля — выставка, концерт, показ мод, мастер-классы и другие мероприятия, которые позволят гостям и жителям города познакомиться с культурой Африки. Среди прочих активностей — знакомство с традиционной игрой авале, которую называют «африканскими шахматами».

Вход на фестиваль свободный.

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