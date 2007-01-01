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Общество

Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025» откроется 11 июля

Дарья Джуманова
24.06, 16:25
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Мероприятие пройдет по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 24 июня.

С 11 по 13 июля пройдет выездное заседание межфракционной группы Госдумы по сохранению традиционных ценностей под руководством А. Ю. Кузнецовой. Также запланированы дискуссии по культуре и искусству, концерты, театральные постановки, блок «Звезды читают Достоевского» и кинопоказы.

Основные события развернутся не только в Оптиной пустыни и селе Губино, но и в Козельске.

В Казанском храме Оптиной пустыни будет представлена семейная икона писателя образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Кроме того, в рамках проекта стартует II международный студенческий лагерь.

Накануне, 10 июля, в лектории обители начнется конференция «Пути России» с участием исследователей творчества Достоевского. В этот же день пройдет вручение ордена «Звезда Достоевского», которым награждают за популяризацию русской культуры.

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