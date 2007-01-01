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Калужане передали военным новую партию гуманитарной помощи

23 июня из Калужской области отправили новый гуманитарный груз для военнослужащих.
Ольга Володина
24.06, 16:03
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фото: Министерство здравоохранения Калужской области
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Инициатором сбора выступила команда областной стоматологии при поддержке медицинского сообщества, местных предпринимателей и ряда региональных ведомств.

В состав помощи вошли два автомобиля УАЗ и «Ниву», два мотоцикла, квадрокоптер, 3D-принтер, электрооборудование, запчасти, расходные материалы для генераторов, 200 кв. метров транспортировочной ленты, маскировочные сети, морозильная камера и другие необходимые вещи.

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