Калужане передали военным новую партию гуманитарной помощи
23 июня из Калужской области отправили новый гуманитарный груз для военнослужащих.
Инициатором сбора выступила команда областной стоматологии при поддержке медицинского сообщества, местных предпринимателей и ряда региональных ведомств.
В состав помощи вошли два автомобиля УАЗ и «Ниву», два мотоцикла, квадрокоптер, 3D-принтер, электрооборудование, запчасти, расходные материалы для генераторов, 200 кв. метров транспортировочной ленты, маскировочные сети, морозильная камера и другие необходимые вещи.