Калужанин за 3900 рублей купил в секонд-хэнде кроссовки, стоимостью 40 тысяч долларов

Счастливым обладателем редкой пары стал Сергей, сообщил канал Mash во вторник, 24 июня.

Речь идёт о тестовой модели Adidas MOSKVA ZIL ZX500 – специальной версии, разработанной для российского рынка, но так и не выпущенной из-за событий февраля 2022 года. На стельке изображён хоккейный мотив, а вместо трёх полосок – только две.

Мужчина показал кроссовки в чате любителей секонд-хенда и подтвердил их подлинность с помощью QR-кода.

Калужанин купил в секонд-хэнде кроссовки, стоимостью 40 тысяч долларов

Он также связался с представителями Adidas в Германии и узнал, что эта модель никогда не продавалась и не будет продаваться в России.

Несколько таких пар уже нашли в Костроме и Ярославле – вероятно, их продали бывшие сотрудники бренда.

Теперь Сергей планирует продать кроссовки за огромные деньги, но есть нюанс: пока неизвестно, сколько всего таких пар в мире и как быстро их раскупят коллекционеры.