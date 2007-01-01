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Общество

В Людиново появится новый молодежный проект «Клетка»

Дарья Джуманова
24.06, 15:19
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В городе приступили к возведению современного пространства для молодежи. Об этом сообщил глава местной администрации Стефан Перевалов во вторник, 24 июня.

На встречах с молодыми людьми обсуждались самые разные идеи, однако в итоге предпочтение отдали именно этому проекту.

С начала года была разработана заявка, одержана победа в конкурсе молодежных инициатив, проведены торги и определен подрядчик.

Помимо сцены, переданной в дар одним из местных предприятий, здесь появятся комфортабельные трибуны и видеонаблюдение. Благоустройство территории позволит организовывать для молодого поколения концерты, вечеринки и другие мероприятия. 

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