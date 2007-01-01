Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Сказка на Купалу» — праздник света, танца и традиций
Новость дня Общество

«Сказка на Купалу» — праздник света, танца и традиций

25.06, 09:48
0 126
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

28 июня в 16:00 в живописной Тарусе в самом сердце Калужской области на территории загородного отеля Welna Eco Spa Resort состоится атмосферный этно-фестиваль «Сказка на Купалу» — событие, где оживают древние обряды, природа и искусство. 

Погружение в мир славянской культуры начнётся с первого шага: ароматы трав, венки на воде, музыка у костра — всё это создаёт магию летнего солнцестояния. Гостей ждёт насыщенная программа, вдохновлённая народными традициями, природным ритмом и летней поэзией.

Особое место в фестивале займёт выступление балета под руководством народного артиста России, деятеля искусств Гедиминаса Таранды. Его постановка — это синтез высокой сценической эстетики и живой энергии древних обрядов. Танец становится языком, через который передаются чувства, символы и дух купальской ночи. 

Фестиваль «Сказка на Купалу» стал доброй традицией Welna, объединяя людей в стремлении к красоте, корням и гармонии с природой. Здесь можно не просто наблюдать, но и быть участником: сплести венок, поводить хоровод, встретить закат у огня и многое другое.

 

«Сказка на Купалу» — это праздник, где древняя мудрость звучит в ритме сердца, а современность уважительно склоняет голову перед традицией. 

Отель Welna Eco Spa Resort ждет своих гостей 28 июня в 16:00.

Добро пожаловать в Сказку!

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijlna2I0TStPc2xOOHlTVUthckQ0bHc9PSIsInZhbHVlIjoicEtHNThtdzRpbjAxRGdWMXdWcFR4VzJhdTQ2R0VHdm1RM2M1UUM3L3l2elM3a2lsb1BtN1dST1FTQmxjcjFKYUdCeE8xV3A2VEJ2TUc2SUhVSXFsRkdOQjJ4QnJjMWxrVFhNNk5Sdi84K1ZzRi9aNVlKMmJ1aDBMRmFPWURMenpISzVKNTJHaFZqQzR6YUZua0FWM3F0VEx4YS80WFlJSHVTUDJkUmQ5V1dhNVAyMjVsTC9Vc0V5WEJVbE9YYWhpeUdqam1FTjVVTWVNd1MzaFhHMUlJM1dYajZ3SFJnaVgrZ2lhUXBpR3ZJbzdVYVZjQ252dG03VTZ5Nk82d0JacHFia3hXd1lvRSthUE5SY0xRRVRlUWFIV2FKTEpQUlY0dTJZRmhSVGs4T09oczE4cE9oMUh4Z3dQdFV6dmhjK2E3ZTcwMlA3VzNiSXRwU0Y3VmdpR2ttQmF0cHIxVmtKaERyWHEwNHJsbVMrZmtsY0UwZ0VmVnlqbERsdzVQUGM0VVJrWVdvZDdtblErSnFqa1dFWUxNSmxqdkV0czZTYU93bjNpUENnR0xuWmFtejJsMitxaVhsVnJqNklKbmg4YiIsIm1hYyI6IjViMjViNmRlNjU4MDY2NjI2YTk3ZGFjZWI5ZmQ2OGQ3MzJkNjIyYWY0MWRlZmY3YjU0ZDk4NjhmZGU4YThjODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlloNTJJV3lQRmpJK0RTUzlQMWliMVE9PSIsInZhbHVlIjoiZkJUYXYzN3VHeFF4ZzFsTzlKbit6WTVmL3BRMzF2ZGllWW80YVk5MjZVMUZyd0kwNG9pd1B0K3lsOEwrbVk4S0NPcnFFY0dKSDc1SWhpbDdBaDExVHcvK0NCYmN5a2d1Sit4alRDS0s0VWx5b3UrQmIwbDYzajVWeUh2MkNNWlVrNEdMeCtPeDYwSTlzYXlIazJMZmdEVy9USS9mSHp5YnZaQWZNWG14WURCeTFSRkZJaVg0NE9oOS9tK2pxcEY1VE1rWG9WanczQ3hIMjVvUE04VjZ5bm4xZWFsbjhacWdLbmZIclJqenJWaTBLL281SWJOOWd3Wjk0MlF4NUloUGE1VU82cDkzMDBJNnV4Q0h2OTdsRHlSN0h5M0RKbXU4c3hadEJkck94VytnSlBlVUM2cVZHcWpvSlo5TzBEMElxaUFLR205aUtiQ1MrRDI1MHRaMm1KdTdyaHJGTDRUZ1E2UmQ3MS9POXJhMUNxM2VCWUN1dmdPSFJEOVk3bVZhSDNuNFpFcTRyNktaNHlRVk04enlPZXV6Y3FsNC9CZlVJNEhaWk10dXptRG9YMjNwTUhiNkNsR0JyTUMvbHYyejlWaXBWL0xNeDkzWjU5NUlPdkllbG9OeGNTeFd0VVJtM3JBTEZHUm01REVkbHhObGJwSTg2NERGMDh6WG9nZWRPcFcrV0ZhUzUvYjhhR0pmNGVsb2szZG1WaVJQYmk3aVVueHR1MGNjb0hhTWtKQVFHc0RORmZvZ3oyZThVQWR5SjdzdndjYnZEUWxxWFJRZUdiNE1GVFNHZzczbHV1MURwai9RUkFEN0hqa25LYjVFRU1Vd2Z1K1hhS2dwY2hJSSIsIm1hYyI6ImQyOTk5ZmUzYzEyNTI1NDdiNTI0MWIxYTQyZjk4ZjFkOWY2ZDhlOTUwYmYzMWYxN2JiNWNlNDU0YWVlM2MyM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+