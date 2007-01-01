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Общество

В Козельске пройдет десятидневный пленэр резчиков по дереву

Дарья Джуманова
24.06, 14:58
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Мероприятие объединит множество талантливых мастеров, сообщила глава местной администрации Елена Слабова во вторник, 24 июня.

С 29 июня по 8 июля художники-резчики создадут разнообразные деревянные композиции, а гости смогут не только наблюдать за процессом, но и пообщаться с профессионалами.

Торжественное открытие запланировано на 29 июня в 15:00. В программе — яркий концерт с выступлениями музыкальных коллективов, включая Дешовский народный хор, военный оркестр 28-й Гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии и других артистов. 

Культурная программа продолжится в 17:00 в местном Досуговом центре, где Сергиево-Посадский театр «Театральный ковчег» представит постановку «Преступление и наказание». 

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