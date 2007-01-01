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Общество

В Боровском районе благоустроят общественные территории по нацпроекту

Дарья Джуманова
24.06, 14:19
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В 2026 году шесть общественных пространств ждет преображение. Об этом сообщил глава районной администрации Николай Калиничев во вторник, 24 июня.

В соответствии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» запланированы работы по реконструкции и созданию новых рекреационных зон. 

В районном центре будет обустроен маршрут от сквера им. Адмирала Сенявина до «Косого оврага». В Балабаново и Кривском обновят пешеходные зоны. В Ворсино и Совхозе Боровском построят новые детские площадки. В Ермолино благоустроят зону отдыха на улице Фабричной.

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