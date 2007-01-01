Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП
Общество

В Калужской области пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП

Дарья Джуманова
24.06, 12:24
0 577
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

44-летний житель Тульской области обвиняется в повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 24 июня.

По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый без прав ехал на своем мопеде «Sigma Sport» по дороге Козельск–Киреевское–Чернышено, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на три года.

Новости по тегу
пьяный водитель
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijk1ejlBajhvblZwNTdWWjRETWU4YlE9PSIsInZhbHVlIjoidU9vcmV0b0tneFhsOFJ0SzUweENRVmJ0ZFB3ZFFLQWFTeFhIRElEYURDcS9hVmxsNmxVWFU3YUZPc3JhQWxWOHhmYTJ3RWRmdUtkdzBFSDFWNmRKNlFMRlRjclpxY2RvOHZkOG9aRnlHQkROaEd2OW92ZWdKTEVoaDdtUzhFYjdCb0ZxRlpZb3NPVTVTYUFLNkFnOUFZN3R1WlJraHg3NDF2c1VUUi80RUJkdHByQmhmVmh0N2V1d3ZQU0EwZGFUQzIyQXl6ZWtiajZ6cStsSEsxbWlER0lFTW1sZllBVE5hbDhKTjZGeFJ1dUd6RVJBSXlkVGNKbE5iN0ZzQXZvQVp2TXJQYU9ORHo1ZnFtM2xaa0RuSDR6bXBlSDQ0L1EySkxzSEt6MU1tRXowN09Ub280aXNzZmlEWkZGeG1NNTIvYWhGd0hqZENYU1JjVkJjVFpQWUpuQmxSZVl2Yjd4Ky9mbVhZT1JCb2RhSWwybHlneW9kd21wQXY0TlNZNmUrbS8vcEtFMHhnaFNLYnBwUXJBY2wxSzE1ai9KdjNlMzJMZ2RqbzdieXNBNzJJTzlmQVhaaWpFdERNQmtYWnRPYyIsIm1hYyI6IjU2MzNhOGEwNzU4NjEyMTk3ZjQ0OGYzNjU2MTQ5MDI2NWJhZDczZTdlN2Q3MzAwMmYxODVjNjdmMzgyZmZlNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZ6bWVOY2p3ZG1OQjV4aVV1Z1dYMXc9PSIsInZhbHVlIjoiMVdpSU0xbkRTYURRamVGZWs5Q3RxK3dqcXJ3RWFqREovL1YrZno4ZXRrZWJlTkZzWjhKQWdrQjE5VFRPdGtHY2ZYK2dobU1iVVc2OGFZQ3I2dmdIcTl3cUE3T3EyNEg4QkdwUEdsNDh2clBVdFBxZE9GMTFVNlEvTCtzK0FVVzJnandqbHNSMm5aVm9Nb2RERE5QVXJJbVhWeFBZcmNPeDhuVGs2TUNnOUFrY3Y0bzIwV01aeWo4TWphTGFJOHdyZ2xmY2NDVXJUazJjNExUS1JCY3J1dGZVOE5GS2RTSklyRXlkYjQwenJVZkRsTFJQNzRmK2ZyblFEM3dPSGl0WlBGcTdiY0EwekM3QWg5b0pNWHVWWjRWOGl2ZzlHTTBzQ3RrbWhYZE16Yms0VW8rbEpxSzd4MEkvU21KYkwzT2plNFp3bFNuZVNiSWpqRmlkYk5YWno2US9Icm5VLzhESjVDVjZhejJUOXVrZlpoRk5INDBXM240WUNUUUZCV2pReUpBTU9WeWpQdTg0cnEzVE9TMkdoNDNwMkRwRVR0Tkh3d2NDVndERSszRGhDQ0pIbXB3bzN3SlA4b3N5WTVaN0hrVVNKZS96M3ZPM3dRY1Vyams1Wjg5UnhoRE1yalpHdXY4VkhsOFp2NktFZG0vTjBqWFRYY3JHQ3RmVXlQcDJSUnY3VEpOeW9KUkdMR3V4ZnUrVGFGa1BtUUM3bDFpdnBLWlo3TUtNdWt3TmhUUFUrMGtNWUVzdXhhNzZoNFFKVGFLVEV6NnV6alkweUdIT1R5QlVJdXZwSkp3THQ5S1RyN3l1MDNiLy9VQ0ZFVTdQSjEyeFlteWZrQTEvYi9uZSIsIm1hYyI6IjFjYTU0MDJjNmY2NWRiM2MzOWQ2NjIxMDlkMWI1YzQ0N2E1Mjg3MTM3MDE2M2VkYTdlYWNhNjYxNjIwZjBjNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+