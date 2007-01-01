Банк НОВИКОМ нарастил поддержку российской промышленности в ходе ПМЭФ-2025

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подвел итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме. В частности, на ПМЭФ-2025 банк подписал соглашения с ведущими промышленными компаниями и регионами, провел ряд деловых встреч с действующими и потенциальными партнерами, укрепил сотрудничество с представителями власти, бизнеса и инженерного образования.

Ключевая тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире» — перекликается с ценностями Госкорпорации Ростех, полностью разделяется НОВИКОМом и находит отражение в его стратегии. Как опорный банк российской высокотехнологичной промышленности, НОВИКОМ последовательно расширяет финансовую поддержку предприятий, работающих на технологический суверенитет России.

Одним из значимых событий форума для НОВИКОМа стало подписание соглашения о сотрудничестве с металлургическим холдингом «Новосталь-М». Новый партнер получит доступ к финансированию проектов с использованием мер государственной поддержки. Также НОВИКОМ предоставит компании банковские гарантии для участия в конкурсах, аукционах и тендерах.

Расширено и стратегическое партнерство с Концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), с которым НОВИКОМ сотрудничает уже не первый год. Подписанное соглашение предполагает распространение программ льготного кредитования на все предприятия концерна, обслуживающиеся в банке. Это позволит усилить поддержку отечественной радиоэлектроники.

Существенные шаги сделаны и в развитии регионального взаимодействия. Соглашения о сотрудничестве подписаны с правительствами Краснодарского и Приморского краев, а также Кемеровской области — Кузбасса. Совместная работа будет направлена на реализацию инвестиционных проектов, поддержку малого и среднего предпринимательства и развитие промышленного комплекса регионов.

Во время форума делегация НОВИКОМа провела более двадцати рабочих встреч. В частности, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), ПАО «Газпром», АВТОВАЗом, «Метровагонмашем», Корпорацией МСП и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Темы диалога — импортозамещение, стимулирование развития инженерных компетенций, поддержка производственных цепочек и сотрудничество в финансовой сфере.

«Петербургский международный экономический форум — это ежегодная точка синхронизации и определения приоритетов для бизнеса, власти и промышленности. В этом году форум стал местом для обсуждения перспектив развития экономики России в текущих условиях. В центре внимания были технологический суверенитет, поддержка малого бизнеса и развитие платформенной экономики. НОВИКОМ традиционно использует эту площадку для расширения масштабов поддержки российской промышленности, и мы готовы активно приступить к реализации достигнутых на ПМЭФ-2025 договоренностей», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.