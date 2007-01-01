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Туристов и гостей РФ проверит биотерминал Т2

24.06, 11:23
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На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Т2 представила терминал, который за несколько мгновений проверяет биометрические данные туристов в нашу страну и гостей без гражданства. В результате устройство выдает заключение, можно ли путешественникам подключить SIM-карту по быстрой схеме — без финальной проверки через Госуслуги.

Компактный аппарат планируют размещать в салонах связи. Прибывшим в страну туристам достаточно сказать в камеру устройства несколько слов, чтобы машина сверила внешность и голос гостя с его данными, которые он ранее, по прибытии в страну, оставлял в Единой биометрической системе (ЕБС).

При совпадении информации терминал также запрашивает, сколько отечественных SIM-карт уже оформлено на путешественника, и, если их меньше 10, одобряет продажу нового телефонного номера. После этого сотрудник салона связи оформляет договор на услуги связи и выдает SIM, которой можно пользоваться сразу же.

Без такого терминала иностранцам необходимо после покупки номера самостоятельно проходить проверку биометрии на Госуслугах.

 

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») – оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 70 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». По итогам 2024 года абонентская база оператора составила 48,9 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 25 виртуальных операторов.

В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу «Другие правила», которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновленный слоган оператора – «Другие правила. Новый уровень». Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 – в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. В 2024 году Т2 построила рекордные 36 тыс. новых базовых станций и всего за три месяца запустила технологию VoLTE во всех регионах присутствия.

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