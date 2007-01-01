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Общество

Калужане вошли в тройку лидеров ЦФО на Чемпионате по компьютерному многоборью

Дарья Джуманова
24.06, 10:29
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Двое пенсионеров и участник специальной военной операции успешно выступили за регион в финале XV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщило Министерство труда Калужской области в понедельник, 23 июня.

Состязания собрали более 200 победителей региональных этапов. В них участвовали представители 76 субъектов России.

 От Калужской области выступали Константин Синицын, Ирина Гуртовая, а также ветеран боевых действий Евгений Филонов, который выступал в номинации «Защитник Отечества».

По итогам состязаний калужане заняли третье место среди команд Центрального федерального округа и 13-е место в общекомандном зачёте. Евгений Филонов стал девятым в номинации «Защитник Отечества».

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