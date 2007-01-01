В Калуге началась проверка безопасности пассажирского транспорта
С 23 по 25 июня в Калуге проводится ОПМ «Безопасный автобус».
Основная цель - пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок и выявление нелегальных перевозчиков. Особое внимание уделят соблюдению водителями ПДД.
За первые пять месяцев 2025 года в Калуге произошло 11 дорожных происшествий с участием пассажирского транспорта. В этих авариях погиб один человек и пострадали 11.
Органы ГИБДД надеются, что профилактические меры помогут снизить аварийность на дорогах.