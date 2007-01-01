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В Калуге началась проверка безопасности пассажирского транспорта

С 23 по 25 июня в Калуге проводится ОПМ «Безопасный автобус».
Ольга Володина
24.06, 10:15
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Основная цель - пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок и выявление нелегальных перевозчиков. Особое внимание уделят соблюдению водителями ПДД.

За первые пять месяцев 2025 года в Калуге произошло 11 дорожных происшествий с участием пассажирского транспорта. В этих авариях погиб один человек и пострадали 11.

Органы ГИБДД надеются, что профилактические меры помогут снизить аварийность на дорогах.

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