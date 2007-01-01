29 калужских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Об этом сообщила пресс-служба Правительства Калужской области в понедельник, 23 июня.

В Калуге и Обнинске больше всего выпускников, получивших наивысший балл на экзаменах. В Калуге таких результатов 13, а в Обнинске — 12.

Чаще всего выпускники демонстрировали выдающиеся знания по химии. По этому предмету 20 человек набрали 100 баллов.

По три выпускника получили наивысший балл по русскому языку и физике. По одному максимальному результату зафиксировано по биологии, истории и литературе.

Ученица школы №3 Марина Мартынова получила максимальный балл стразу по трем предметам: химии, биологии и русскому языку.

Некоторые выпускники еще ждут результатов по информатике и иностранному языку, но уже сейчас в регионе 440 работ набрали более 90 баллов.