В Госдуме предложили вернуть право на досрочную пенсию учителям

Как сообщает портал «Столица 58», депутаты Госдумы направили обращение в Минтруд с инициативой отменить действующую отсрочку и восстановить прежний порядок назначения пенсионных выплат по выслуге лет.

Согласно новому предложению, педагоги, имеющие 25 лет стажа и высшую квалификационную категорию, смогут уходить на пенсию раньше срока. Кроме того, для преподавателей с особыми профессиональными достижениями и вкладом в сферу образования минимальный стаж может быть сокращен на два года.

Отмена пенсионной отсрочки, считают депутаты, не только подчеркнет социальную важность работы педагогов, но и создаст дополнительные стимулы для их развития.

А как вы думаете, что еще надо сделать, чтобы повысить престиж профессии учителя?