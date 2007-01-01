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Общество

В Госдуме предложили вернуть право на досрочную пенсию учителям

Дарья Джуманова
24.06, 09:38
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Как сообщает портал «Столица 58», депутаты Госдумы направили обращение в Минтруд с инициативой отменить действующую отсрочку и восстановить прежний порядок назначения пенсионных выплат по выслуге лет.

Согласно новому предложению, педагоги, имеющие 25 лет стажа и высшую квалификационную категорию, смогут уходить на пенсию раньше срока. Кроме того, для преподавателей с особыми профессиональными достижениями и вкладом в сферу образования минимальный стаж может быть сокращен на два года.

Отмена пенсионной отсрочки, считают депутаты, не только подчеркнет социальную важность работы педагогов, но и создаст дополнительные стимулы для их развития.

А как вы думаете, что еще надо сделать, чтобы повысить престиж профессии учителя?

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