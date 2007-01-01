24 тысячи молодых калужан приняли участие в патриотических акциях

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 24 тысяч молодых жителей Калужской области присоединились к всероссийским акциям, таким как «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Сад памяти» и «Поздравь ветерана». Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Но участие молодежи не ограничивается разовыми мероприятиями. Более 22,5 тысяч школьников вступили в ряды «Юнармии», причем местные отряды неоднократно признавались лучшими в стране. Кроме того, в этом году резко увеличилось количество участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0», а три команды из Калужской области вышли в финал всероссийского этапа.

Особое внимание уделяется поисковой работе. Регион, где зародилось организованное поисковое движение, планирует открыть круглогодичную «Школу поисковика», чтобы привлекать подростков к сохранению исторической памяти.

- Патриотическое воспитание — важнейшее направление молодежной политики региона, - комментирует губернатор. - Как сказал наш национальный лидер, «патриотизм — суть и характер русского народа». Прививаем детям традиционные ценности, любовь и уважение к Родине с раннего возраста. Помогаем ребятам формировать осознанную гражданскую позицию.