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Общество

27 тысяч за унитаз: появились новые жертвы мастеров-мошенников

Дарья Джуманова
24.06, 08:52
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Вчера мы писали об электриках, выставляющих завышенные счета за простые работы.

Сегодня стали известны новые подробности: оказывается, под тем же объявлением можно вызвать и сантехника, который действует по аналогичной схеме.

В редакцию поступила жалоба от нашей читательницы, которая хотела прочистить унитаз. 

За такую услугу с нее потребовали 27 500 рублей - сумма, явно не соответствующая реальной стоимости.

- Мошенники, отзыв оставила, но толку ноль. Пусть люди будут бдительны, ни в коем случае не обращайтесь в данную контору.

Как мы уже сообщали, за этими объявлениями могут стоять фирмы-посредники, которые маскируются под частных мастеров. Они забивают сайты своими предложениями, вытесняя настоящих специалистов.

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