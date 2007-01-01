27 тысяч за унитаз: появились новые жертвы мастеров-мошенников

Вчера мы писали об электриках, выставляющих завышенные счета за простые работы.

Сегодня стали известны новые подробности: оказывается, под тем же объявлением можно вызвать и сантехника, который действует по аналогичной схеме.

В редакцию поступила жалоба от нашей читательницы, которая хотела прочистить унитаз.

За такую услугу с нее потребовали 27 500 рублей - сумма, явно не соответствующая реальной стоимости.

- Мошенники, отзыв оставила, но толку ноль. Пусть люди будут бдительны, ни в коем случае не обращайтесь в данную контору.

Как мы уже сообщали, за этими объявлениями могут стоять фирмы-посредники, которые маскируются под частных мастеров. Они забивают сайты своими предложениями, вытесняя настоящих специалистов.