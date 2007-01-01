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Общество

С начала года в Калужской области зафиксировано 21 ДТП с участием подростков на мотоциклах

Дарья Джуманова
23.06, 18:34
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В результате аварий 26 человек получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона в понедельник, 23 июня.

Сотрудники ведомства напоминают, что спортивный инвентарь, например, питбайки, популярные среди детей летом, нельзя использовать на дорогах общего пользования. Такие транспортные средства предназначены для мотодромов и закрытых площадок.

Нарушителям от 16 лет грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если ребенку меньше 16 лет, штраф придется заплатить родителям.

Кроме того, в обоих случаях владелец транспортного средства должен будет выплатить штраф 30 тысяч рублей за передачу управления несовершеннолетнему.

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