Анатолий Артамонов побывал на производстве беспилотников

Сенатор Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов посетил предприятие, где занимаются разработкой и выпуском дронов. Об этом он сообщил в понедельник, 23 июня.

В Самарской области ведется активная работа над созданием инновационного агродрона S-80. Эта модель, выполненная по вертолетной схеме, предназначена для точного внесения удобрений и средств защиты растений. Аппарат с грузоподъемностью до 40 кг способен обрабатывать до 18 гектаров в час и уже получил необходимые сертификаты.

Производственная площадка в Тольятти не только собирает готовые беспилотники, но и выпускает ключевые компоненты для авиационных систем: двигатели, пропеллеры, батареи и другие элементы.