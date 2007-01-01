В Калужской области больше семи тысяч калужских семей получили финансовую поддержку от государства

В рамках нацпроекта «Семья» с января по май 2025 года выплаты в регионе получили семьи с детьми. Об этом сообщили в Минтруде региона в понедельник, 23 июня.

В общей сложности 838 семей получили региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка. Ещё 733 семьи получили его при рождении третьего и последующих детей.

Кроме того, 196 молодых семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей.

3 755 семей, воспитывающих четырёх и более детей, получили ежемесячные пособия. А 460 многодетных семей получили ежегодную выплату на уплату процентов по кредитам.

Также 31 студентке была перечислена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Ещё один вид поддержки — помощь на основании социального контракта — получили 988 семей.