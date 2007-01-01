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Общество

В Хвастовичском районе благоустраивают сельские территории

Дарья Джуманова
23.06, 16:54
0 381
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В 2025 году из бюджета выделено порядка 150 миллионов рублей на улучшение инфраструктуры района. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов в понедельник, 23 июня.

Основной акцент сделан на благоустройство сельских поселений. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланирован капитальный ремонт ДК «Юбилейный», детского сада «Буратино» и ветеринарной станции. Также средства пойдут на обновление коммунальных сетей и транспортного парка района. 

Помимо государственного финансирования, в развитие района активно вкладываются частные инвесторы. Например, крупная агропромышленная компания завершает возведение современного животноводческого комплекса в селе Пеневичи, который будет вмещать 3 550 голов крупного рогатого скота и 4 360 голов молодняка.

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