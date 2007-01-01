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Продукты ВТБ стали доступны в 2000 точек Почта Банка

23.06, 16:39
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ВТБ успешно завершает второй этап интеграции с Почта Банком, значительно расширив свое присутствие в регионах России. Теперь оформить сервисы банка можно не только в 335 клиентских центрах, но и у сотрудников банка на Почте России. К ноябрю продукты ВТБ станут доступны еще в более 20 тыс. почтовых отделениях, расположенных по всей России. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

С начала интеграции в феврале 2025 года клиенты открыли более 600 тыс. продуктов и финансовых сервисов ВТБ. В топ-3 предпочтений вошли дебетовые карты, вклады и накопительные счета и программа лояльности. Клиенты за 5 месяцев разместили свыше 17 млрд рублей в сберегательные продукты. Более 85 тыс. клиентов Почта Банка подключили программу лояльности ВТБ, в том числе 14 тыс. присоединились к Семейному банку. 

«Присоединение Почта Банка – это не просто увеличение нашей офисной сети, а новый уровень доступности передовых финансовых услуг. Мы создаем по-настоящему общенациональный банк, обеспечивая доступ к современным услугам даже в самых удаленных территориях нашей страны. Уже сейчас клиентам доступны высокие стандарты обслуживания, расширенная линейка продуктов – от базовых до премиальных сервисов, и новые цифровые решения там, где раньше их не было. Уже в этом году наша сеть превысит 20 тыс. точек, и мы сделаем все, чтобы переход был максимально комфортным для клиентов Почта Банка», – отметил Александр Пахомов.  

Процесс интеграции Почта Банка и ВТБ завершится в мае 2026 года, в ВТБ перейдут до 5 млн клиентов Почта Банка. Первый этап объединения финишировал в конце марта 2025 года и охватил все 335 клиентских центров Почта Банка. 

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