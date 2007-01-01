Шесть калужских наливаек закрылись по просьбам жителей

Несколько баров прекратили работу после введения новых требований к продаже алкоголя. Об этом рассказал 23 июня замглавы города Роман Евстратов.

Введённые в марте новые правила поспособствовали скорейшему закрытию шести питейных заведений: кафе «Градус» и бара «Свои в доски» на Николо-Козинской, кафе «Зазеркалье» на Билибина, бара «Пивной король» на улице Маршала Жукова, кафе-бара «Алкомаркет» на Труда и бара «Ели-пили Нали-вали» в переулке Малинники.

Некоторые из них не прекратили работу полностью, а просто сменили место расположения, которое соответствует нормативам. Например, кафе «Градус» теперь работает на Георгиевской улице.

Новые правила устанавливают несколько важных требований. Заведения должны находиться не ближе 50 метров от жилых домов. Площадь зала должна составлять не менее 65 квадратных метров. Продажа алкоголя в розницу запрещена с 22:00 до 10:00, исключение сделано только для ресторанов.