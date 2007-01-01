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Новость дня Общество

В Калужской области орудуют электрики с заоблачными ценниками

Дарья Джуманова
23.06, 16:07
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В воскресенье, 22 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

- Вчера воспользовалась услугами по объявлению на одном из сайтов. Цена работы просто шокировала. За установку люстры содрали 17000. Ещё создали видимость ненужной работы.

Это не первый случай, когда калужане сталкиваются с недобросовестными мастерами. Несколько лет назад мы уже изучали тему завышенных цен в сфере услуг. Некоторые «специалисты» берут большие деньги за ремонт, но техника быстро выходит из строя.

Кроме того, в 2022 году в нашем городе открылся филиал фирмы, которая оказывает диспетчерские услуги и не несет никакой ответственности за качество работ, проведенных найденными ими мастерами.

Видимо, теперь эти диспетчеры, действующие под видом частников, начали работу и с электрикой.

Напомним, согласно схеме, фирмы забивают ленту своими объявлениями, тем самым смещая объявления реальных местных специалистов, а когда калужане звонят за услугой, представляются частниками и отправляют по адресу своих плохо обученных "спецов", которые оказывают услуги по заоблачным ценам.

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