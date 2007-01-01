В Калуге снова проблемы с мусором – на этот раз жалуются жители Кошелева

В субботу, 21 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя с улицы Георгия Амелина, 19.

Он прислал видео контейнерной площадки возле своего дома: несмотря на пустые мусорные баки, отходы разбросаны по всей территории.

Похожая ситуация — на улице Братьев Луканиных, 13.

Местная жительница сообщает, что мусор лежит прямо на земле, хотя контейнеры не заполнены. Из-за ветра отходы разносятся по двору, попадая даже на детскую площадку.