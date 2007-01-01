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Общество

В Калуге снова проблемы с мусором – на этот раз жалуются жители Кошелева

Дарья Джуманова
23.06, 15:34
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В субботу, 21 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя с улицы Георгия Амелина, 19.

Он прислал видео контейнерной площадки возле своего дома: несмотря на пустые мусорные баки, отходы разбросаны по всей территории.

Похожая ситуация — на улице Братьев Луканиных, 13.

Местная жительница сообщает, что мусор лежит прямо на земле, хотя контейнеры не заполнены. Из-за ветра отходы разносятся по двору, попадая даже на детскую площадку.

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