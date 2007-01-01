В Думиничском районе модернизируют теплосети перед зимним сезоном

Администрация Думиничского района приступила к масштабному обновлению отопительных систем.

По словам главы района Сергея Булыгина, МУП "Теплосеть" ведет плановую подготовку к предстоящей зиме, уделяя особое внимание замене изношенных коммуникаций.

В этом году более 900 метров труб заменят не только в районном центре, но и в сёлах Вертное и Новослободск.

Основные работы пройдут в Думиничах: полностью обновят магистрали возле котельных на ул. Ленина и в районе торгового центра. Проект реализуется в рамках национальной программы "Инфраструктура для жизни", что позволит повысить надежность теплоснабжения и сократить возможные аварии в холодный период.