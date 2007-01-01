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Новость дня Общество

На нескольких улицах Калуги отключат электричество

О работах на сетях сообщили городские чиновники.
23.06, 18:00
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В четверг, 26 июня, в Калуге пройдут плановые отключения электроэнергии. В список попали дома на улицах

  • Врубовой (№ 14, 31, 33, 35, 37, 39),
  • Тракторной (№ 10-26, 9, 11-25, 27, 29, 31, 33, 35),
  • Забойной (№ 33, 34, 38-50, 52),
  • Шахтеров (№ 6, 8, 10, 12-14, 17, 21, 11/23, 16/22).

Кроме того, обесточат здания во Врубовом (№ 19/12), Тракторном (№ 18/21) и Забойном (№ 1-19, 2-24) переулках, а также дома № 2, 3, 4, 5 на территории «Сельхозтехники».

По информации ЕДДС, отключение продлится с 9:00 до 17:00. Жителям рекомендуют подготовиться к временным неудобствам.

 

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