Молодой волк попал в объектив фотоловушек «Калужских засек»

Фотоловушки заповедника зафиксировали подрастающего волка — представителя единственной местной стаи.

Как пояснила Елена Литвинова, старший научный сотрудник заповедника, на южном участке постоянно проживает только одна волчья семья численностью от 9 до 15 особей.

Основу группы составляет взрослая размножающаяся пара и их потомство разных поколений. Ежегодно во второй половине весны у волков рождаются детёныши, однако к зимнему периоду обычно выживают лишь 3-4 волчонка.

Молодые особи остаются с родителями в течение 2-3 лет, после чего покидают семейную территорию.

К сожалению, отмечают специалисты, многие из мигрировавших волков погибают за пределами заповедной зоны от недостатка корма или становятся жертвами охотников.