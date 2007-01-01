Молодой волк попал в объектив фотоловушек «Калужских засек»
Фотоловушки заповедника зафиксировали подрастающего волка — представителя единственной местной стаи.
Как пояснила Елена Литвинова, старший научный сотрудник заповедника, на южном участке постоянно проживает только одна волчья семья численностью от 9 до 15 особей.
Основу группы составляет взрослая размножающаяся пара и их потомство разных поколений. Ежегодно во второй половине весны у волков рождаются детёныши, однако к зимнему периоду обычно выживают лишь 3-4 волчонка.
Молодые особи остаются с родителями в течение 2-3 лет, после чего покидают семейную территорию.
К сожалению, отмечают специалисты, многие из мигрировавших волков погибают за пределами заповедной зоны от недостатка корма или становятся жертвами охотников.