Калужане продолжают костерить Почту России за отсутствие квитанций

Жалобы на то, что их не приносят начали поступать и с Правобережья.

В понедельник, 23 июля, в нашу редакцию позвонил 77-летний калужанин, жилец дома №33 по улице Георгия Амелина.

Это территория микрорайона «Кошелев-проект».

- Что за безобразие творится, - возмущается Александр Константинович. – Почта в этом месяце опять не принесла квитанции по оплате услуг ЖКХ. Ждал до последнего, а сегодня уже 23-е, и пошел в банк оплачивать сам. А там сидят люди и никому квитанции не принесли. И в том месяце не принесли. Почему не носят квитанции? Почте что, деньги не платят за разноску?

По словам калужанина, их обслуживает отделение на улице Братьев Луканиных № 248039. Сегодня оно закрыто.

Это уже не первый случай, когда жители Калуги критикуют Почту России именно за отсутствие квитанций.

В мае и городским властям, и к нам в редакцию поступило много жалоб плохую работу отделений. Почтовики в ответ кивали на поставщиков коммунальных услуг, мол, они не прислали квитки. А поставщики в свою очередь опровергли это, утверждая, что все передали вовремя.

Затем к нам пришли сообщения, что старший по дому одной из многоэтажек вынужден самостоятельно ходить в почтовое отделение, забирать квитанции и раскидывать их по ящикам жильцов. Мол, в отделении попросту не осталось почтальонов.

Чиновники отвечают на это тем, что Почта России коммерческая организация и они не могут повлиять на нее, а сбои в ее работе связаны с отсутствием кадров.

И при этом зачем-то извиняются за эту самую коммерческую организацию, на работу которой они повлиять не могут. Или все-таки могут?

А как работает почта у вас на районе? Пишите в комментариях и не забывайте указывать, где расположено обслуживающее вас отделение.