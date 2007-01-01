Калуга готовится к масштабному празднованию Дня молодежи
28 июня сквер имени Ленина превратится в главную молодежную площадку региона с разнообразными активностями.
Областной молодежный центр приглашает всех желающих на празднование Дня молодежи, которое состоится 28 июня в сквере имени Ленина. Начало мероприятий запланировано на 11:00.
Программа праздника включает четыре тематические зоны:
«Знай» - площадка для интеллектуальных игр и знакомства с возможностями для молодежи
«Люби» - кулинарные мастер-классы и дегустация национальных блюд
«Гордись» - встречи с успешными профессионалами и молодежный маркет
«Приумножай» - пространство для творчества и инноваций
Организаторы обещают яркую атмосферу, выступления популярных артистов и множество сюрпризов. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте центра.
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