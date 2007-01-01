Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калуга готовится к масштабному празднованию Дня молодежи
Новость дня Общество

Калуга готовится к масштабному празднованию Дня молодежи

28 июня сквер имени Ленина превратится в главную молодежную площадку региона с разнообразными активностями.
Ольга Володина
23.06, 11:34
0 418
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Областной молодежный центр приглашает всех желающих на празднование Дня молодежи, которое состоится 28 июня в сквере имени Ленина. Начало мероприятий запланировано на 11:00.

Программа праздника включает четыре тематические зоны:

«Знай» - площадка для интеллектуальных игр и знакомства с возможностями для молодежи

«Люби» - кулинарные мастер-классы и дегустация национальных блюд

«Гордись» - встречи с успешными профессионалами и молодежный маркет

«Приумножай» - пространство для творчества и инноваций

Организаторы обещают яркую атмосферу, выступления популярных артистов и множество сюрпризов. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте центра.

16+

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlU4NjFlenByKzJjZktLN1VUeEpLNUE9PSIsInZhbHVlIjoiU0JhTHZ5cGhyalB3elVGOWhOQkxDWThONUd5S1BCSjFBTDhzS0JPTDJwQWMwOXJaTTI1ZG9iTjRrT3l3TktzNlhTZkw5YTRSSTYyNDlZR0RUaHNlK0pkZGhBMnFGZlZiU0ZMall3Wjdhdm03WW1QRVVsb0xleUNqSDJ1eXhBTmhRZjdyblBka2Q1Y0p1MU5aUldraG51cFZnUCtxczNCQzVCMXhYTDBwVlJidFFUcTh4VjMzdi80Qko2TzlWVzJ1TXZoKzZhdkRNam1vVEoxN2diem9DM2hsNEFTV2kzN0NXdHVmUWt5d2w1UGRVaVptL3RWTDd5aHJJbUwzYU5IQ2dvbEpaemkrYy9vZmdhWE5VQzRYbEQ5ZzI0WDNFU09hc1FNYnlHVEdibjhLa1pzU0llRDVYdUMrK0lUenZCb2xlT2FxdVdEYlZHbWhyVlVmRGw0Rm43UXUrT3dVRlA0c0lxaEdDNTJkWmIvTnB0bnlmZHMxTHM2cXh3OEVjSDk4V1JOZE1FWGl4M2lWVFdQWkthcVlZQWsyeHZPNjdzYWM2SDUyMmh2MDVIL2NUUVFNWFh0MWc5dUVvUW40WmhTeCIsIm1hYyI6IjNmOWRmYWQ4YjAyNzZmNTY5ODcwNjZjNDlmMWE4YWViOTAyOWVjZmUzNGNkMmEyNzMxMjQwNDA4NGQwODMwM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRMenEyWWlhd1dvWXk2Wnp5RS9IOUE9PSIsInZhbHVlIjoiZVVDdUR4N093aTBEK1ZPbUNIL3l5enpSVm1HZXpudzloQjN1SFNtSmZSNzBqY3Z0WGpaQ3NzRTRYaHFpQWowVHhNaVBJb0gzQ0dHK0h2U0FIOS93aEJzUzJ4RiswMmVnTVlxY09DOGVsWHBIMUl1Q0wvRWtqUXJadWM3blRvUjQ4OUl3cFFPTUd2TnJGdHdpVnJSVDJnbWlFenBxbHVMa2xnNEpBU0JlazYwV1RDYUFScHhta1g1NXNZRnhnN1BVVmhPQ3piWW5lK1dRWHZvQzVsRXJKOFNWcjRpVHRPU1pnVjRQeEFxcDQzakJYQ3ZIVEllK2ZrN0ZRMTFqTkhtejYvWW9RRGJyNEVucjdaYSswMXJXTy9HcjNuZWhLejdGWmpXM1Fwc0k0OFRzbFY2UGRPSzZlYkNleVc2Q2R4T2dsN0ZiTGs4MCtiTS9XMGx6L05uYlp4SldLamFyQXdBekk0bDZiSTNRTkFXUGZKZ0pWazdveW5sNHI5UDhnd0sxVmY5QVVZS0prVThQdXNWSWVja3ZDemtzQkN0V3h3VHFjYTZJeVpadkZOY0l1czhZVXpTKzk4MWtiaU44ZXdWTGxiSVVMenh4R0hMZk04aXR2MGhzeEJXY0RVb05CN3lHeHdQTVI2bGkralgvcGZQdTBaV09MYkpoUC9sL1NMQUJZQXUrRGJ3OUp0cmplVWxCbm9lVVVUbitTRlFMUUlOSzlBQjJuWWh1YUlaOVhGWTJ2TmlYMUl2MURyaGVoZlBscnRobVJTdVdpUnVGOGRub0p3R2dyc1dRM0tRU0NkRlNVNjJVdmx3M3pvYUMwU05mRjVMbjlaUkxKWUxIWHRjdSIsIm1hYyI6ImMxYTdjNWZmNThjMGNiZWMwMDU4ZjQ0M2RiOTNhZGY0NDk2YmZhYTY2YzExYjg2NmU0NTFmNGE2Y2M1MjJiNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+