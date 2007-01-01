Волонтеры калужского отряда «ЛизаАлерт» проведут мастер-класс для жителей Тарусы

24 июня, во вторник в 19-30 всех желающих старше 18 лет приглашают на ознакомительную лекцию, где можно будет узнать, как правильно организовать поиск пропавшего человека

В начале июня отряд выезжал в Тарусский район на поиски женщины, которая ушла в лес и не вернулась. К работе подключились добровольцы из числа местных жителей - 68 человек.

Поиски заняли два дня, в результате пропавшая была найдена живой. А в отряд начали поступать новые заявки о вступлении.

Всех, кто хочет принимать участие в поисковых экспедициях, опытные волонтеры ждут 24 июня в 19-30 по адресу: Таруса, ул. Горького, д. 24 (Центр культурного развития).