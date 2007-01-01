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Новость дня Общество

За неделю членистоногие покусали 261 калужанина

Число пострадавших от укусов клещей в Калужской области увеличилось почти на 12% за последние семь дней.
Ольга Володина
23.06, 10:10
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 16 по 22 июня за медицинской помощью обратились 261 человек, включая 30 детей. На предыдущей неделе таких случаев было 234.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Калуге, Козельском, Бабынинском, Дзержинском, Медынском, Думиничском и Юхновском районах.

Единичные случаи отмечены в Боровском, Жиздринском, Спас-Деменском, Малоярославецком и Людиновском районах.

Лабораторные исследования 251 клеща выявили 52 особи, заражённые иксодовым боррелиозом (болезнью Лайма). С начала года подтверждено 11 случаев этого заболевания у людей.

Ведомство напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности во время пребывания в лесах и парках.

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