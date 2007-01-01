В Калужской области ликвидируют все свалки

Более 90 незаконных свалок уже устранены в Калужской области, оставшиеся 103 планируется ликвидировать в ближайшие полгода.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью ТАСС на ПМЭФ, регион активно борется с экологическими нарушениями. Из 222 зафиксированных свалок 196 оказались стихийными — они образовались из-за неорганизованного выброса мусора отдыхающими и туристами.

- Конечно, мы по поручению президента начали работу по их ликвидации, на текущий момент 93 свалки уже ликвидированы, — отметил Владислав Шапша. Оставшиеся из этих лесных свалок, 103, они все сейчас обмеряются для того, чтобы заключить контракт на дальнейшую ликвидацию, до конца года со всеми свалками разберемся.

Особое внимание уделят крупным свалкам в Ерденево и деревне Тимашово под Обнинском.

Ранее в Калуге успешно завершили рекультивацию большой свалки, которая заняла четыре года из-за значительных объемов загрязнения.