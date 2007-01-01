19 белых лебедей появились на водоёме в Ульяново

Необычное событие произошло в Ульяновском районе Калужской области.

22 июня на местном пруду появилась стая из 19 белых лебедей.

Глава администрации района Александр Анисимов опубликовал видео с птицами в соцсетях. - Такого никогда ещё не было в Ульяново. В этом году и аисты нас посетили. Теперь вот лебеди – наверное, это хороший знак! – отметил он.

Орнитологи поясняют, что лебеди обычно предпочитают более крупные водоёмы, поэтому их появление на небольшом пруду — большая редкость. Эти птицы образуют пары на всю жизнь и известны своей преданностью.