Калужанка пожаловалась губернатору на разрушенную спортплощадку
21 июня жительница Калуги Ксения обратилась к губернатору Владиславу Шапше с жалобой на состояние спортивной площадки в деревне Канищево.
В своём обращении она приложила фотографии сломанных и проржавевших тренажёров.
- Кто вообще должен следить за спортплощадками? - написала калужанка под постом главы региона.
В ответе городской управы Калуги сообщили, что на следующей неделе специалисты выйдут на место, чтобы оценить ситуацию и определить возможные решения проблемы.