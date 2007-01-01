Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанка пожаловалась губернатору на разрушенную спортплощадку
Новость дня Общество

Калужанка пожаловалась губернатору на разрушенную спортплощадку

21 июня жительница Калуги Ксения обратилась к губернатору Владиславу Шапше с жалобой на состояние спортивной площадки в деревне Канищево.
Ольга Володина
22.06, 13:06
0 562
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В своём обращении она приложила фотографии сломанных и проржавевших тренажёров.

- Кто вообще должен следить за спортплощадками? - написала калужанка под постом главы региона.

В ответе городской управы Калуги сообщили, что на следующей неделе специалисты выйдут на место, чтобы оценить ситуацию и определить возможные решения проблемы.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1LRTVGLzhsSUYzZUcxRkdrSWJteGc9PSIsInZhbHVlIjoiTWd1WENmbUhLR2Z5allBaVc1bVc3Q0Vid0pmYWJOT2JYejhzUzNNYk9YazVZb2N3bUhqL0lYY3hmdFhJSXhaUUZkMEViZisrR0NRVVVaR0NPR0gwU0hCNnQra0dERUptdGZEOWlzVUZ6NVFMaUQxWjhWZU8wa2VnT1ZhMFRldi9TckRoN1dLR1hZakJLZkdwL01GaWl3UVdqeWMxL2lTS1Awb2pJdzBrVWI4ZWhZQXE1d05lRVUrMEdpMEt4N1E2TU1Wcmh0UndyVWJFMXdPKzBWQkxSQkxGSW5kQTZQVlRUS2FJeUlNQXVuU2JKdS85TEZiamV3MjN2N2UwTTFYWVk3ZmZ5dWNNUGRlU1U3Vk43NFY3bzRXZVdPQkV2YjF0aE45VXpPRHBXZUJ3dUFrT3VBNUg0aHVKUTN6RFhYcWgxL09FTXBFcERQN2JQanZLRlNLWitlbEJyc3AwZnJqNzdWTGxsR3IrK05mVDJlQmpTck9INkhIaWZiK1MwckpRY2U2Q1dhMElqZmlieGFaWGlLNVM1SFlMYlpqMHUwRmVDNFc4Snh3bjdERjcrS3BhZmN2N20wQm8xcTcwQ295QSIsIm1hYyI6ImJiZGNiNDE2NWQ2YzliNzc1YjUwMTdkNDEyNjY2ZDhhM2RkMzY1N2E2N2NiNGNkNjk1NWZmYjYyMzkyYjZhZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBVSnd3WUdqb2hnaGpMVHh6NzhaZHc9PSIsInZhbHVlIjoiMHFSbEFNWmFLTkpvTG9IVXpBbWlycGx4RlBOZllVKzBJL09tak5wY29KT053SUNHZkRZYUdHTklkMXhrQXU3VkMvVlNaQ2ZKYS8zc3c3N3Jlamw0M3FRWE1qUkVMUzhGK25EUUh4dUZkRG1BT0wvYmNzSDZYSDlmYVN1dzVYRlgvQnVZa0p6MHVmeGJqSE5CVndaeWtBUU5qdzFWVUp2OENub1JLNUtBbllRZVJtWlpBck0xU2FRaGZqaTZwZ3NKVVkrOWkvRVlMc2tUNkh4ZHFqZWpXSWNyeENmWTR0YWp2V0tHN0xVemJjU1RuTkFiQ3hIL0UwYnZWblIwS1EvSXFZY1Z5cmtUeWkxT3hvbTdYOUUvanJBQUNOdGp2aUFBYlhiTmt5WnlIYnl2dFFFV05Zc0VZOEIzYWJ3YjByTVNBeTduTm1EbHRCV3RzcDIvUHpKTTVIWEZCb3kwTXU2eVNncnYzQ0M0dGFxcHgrWDB0SlR0aUhhS3o3UU5VdC8vTFhhYzBZd3d2K0hER2lFUWNFZzU0L003QVprQ2l0YW5ubGluY0k0RVNTL1VqY1pXVEtxaDVsZEowMlJ5akJkNnpyd3d6TG5iUTlGVmRWZ1oxUTBLaUNGN2Q4NkZvWmI0ZmhKeXZjcjJrOFBsSkJRU1VrWEc4YXk0OStuaTRSUzAxUEdTMFdvNE01aVI3OUkvRWlJZ0tOd3g3Q3p5N0lYMWVpK2phdUI0V0owMVppSnZldFhya05DZnkyVWR2aGhzaUYzc2EwcDRDeEdvanF6dElvQW56OVJvem5TM0FudDRKSkE4NnZrRUtCa3ZYTHRTMkpmQU9KRFVGdkg3UlV6eiIsIm1hYyI6ImUxM2MyZDk1MGNlZmNiMzQ0Y2U1ZDNiYmE5MjRjYmY1NjY0NGQyYzc5NTc5YTRmYTYxNzJjM2ZkN2ZiNGIzNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+