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Статистика счастья: за неделю в Калуге появилось 86 новых жителей и 71 семья

В период с 16 по 21 июня 2025 года в калужском управлении ЗАГС зафиксировано рождение 86 детей.
Ольга Володина
22.06, 10:15
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Среди новорожденных 46 девочек и 40 мальчиков, включая одну двойню. Все родители и малыши получили поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, счастливых улыбок и радостных моментов.

За эти же пять дней 71 пара официально оформила свои отношения. Молодожёнам пожелали долгих лет совместной жизни и семейного благополучия.

Согласно статистике, с января 2025 года в Калуге было зарегистрировано 1586 новорождённых и оформлено 906 брачных союзов.

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