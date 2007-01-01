Ранним утром калужане отдали дань памяти павшим героям

На рассвете 22 июня в Калуге состоялась траурная церемония «Вечная Слава Героям».

Ровно в 4:00 утра, в час, когда 84 года назад началась Великая Отечественная война, жители города собрались на Воинском мемориальном кладбище.

В памятном мероприятии участвовали ветераны, пограничники, сотрудники правоохранительных органов, представители власти, духовенства и общественных организаций и горожане. Все они пришли, чтобы почтить память солдат, отдавших жизни за свободу страны.

Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов обратился к собравшимся: - В тишину раннего утра вплелась боль миллионов семей, подвиг каждого солдата и наша общая благодарность за мирное небо над головой. Мы скорбим. Мы помним. И мы будем хранить эту память, передавая её будущим поколениям.