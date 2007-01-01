Свечи и лампады: жители региона вспомнили павших защитников Великой Отечественной войны

В Калуге и других населенных пунктах области прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.

Жители, волонтеры, чиновники и представители силовых ведомств собрались, чтобы почтить память погибших в годы войны.

На площади Победы в Калуге активисты движения «Волонтеры Победы» создали масштабную инсталляцию – выложили Орден Отечественной войны из более чем 200 лампад. Затем к композиции добавились свечи, которые принесли участники акции.

- Нет семьи, которую бы не затронула эта трагедия. Мы помним героические подвиги наших дедов и прадедов. Чтим память погибших защитников Родины. Свято храним правду о тех страшных событиях и передаем её будущим поколениям, - сказал Владислав Шапша.