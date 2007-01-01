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В Обнинске в отдел полиции доставили почти 60 мигрантов

Профилактическое мероприятие, проведенное сотрудниками правоохранительных органов в Обнинске, выявило 29 случаев нарушения закона о мигрантах.
Владимир Андреев
21.06, 15:12
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21 июня УМВД России по Калужской области опубликовало итоги прошедшего масштабного рейда.  

Сотрудники полиции проверили места массового скопления и проживания мигрантов в Обнинске.

За нарушения правил въезда и режима пребывания задержано 16 человек. 10 мигрантов оказались без документов, подтверждающих право пребывание на территории России.

Зафиксированы случаи незаконной трудовой деятельности и рецидивисты, которые нарушили миграционное законодательство больше одного раза за год.

Представители военкомата провели беседы с задержанными гражданами по вопросу заключения контракта.

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