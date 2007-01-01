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На ПМЭФ Калужская область подписала два десятка соглашений на сумму более 80 млрд. рублей

В субботу, 21 июня губернатор Калужской области поделился итогами работы на международном экономическом форуме.
Владимир Андреев
21.06, 11:42
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Среди более чем 20 соглашений, подписанных на форме, 17 – инвестиционные. Новые проекты будут реализовываться в сфере строительства, фармацевтики, металлообработке и туризма.

- Один из важнейших – по завершению строительства и запуску цементного завода в Думиничском районе, - уточнил Владислав Шапша.

Среди показательных итогов подписание соглашения в сфере долгосрочной стратегии развития «креативной экономики» и по подготовке инженерных кадров.

Как показатель успешности Калужской области – улучшение позиций в рейтинге инвестклимата.

- Мы снова в топ-5, - сообщил глава региона. - Наши успехи отметил Президент. Также мы в лидерах рейтинга по развитию беспилотных авиационных систем.  Мы третий год подряд увеличиваем объем промпроизводства, в этом году еще плюс 18%. Это один из лучших результатов в России.

Кроме этого, губернатор напомнил, что регион закрыл все коммерческие долги, в том числе муниципальные.

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