НОВИКОМ подписал соглашение с администрацией Краснодарского края

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) продолжает расширять сотрудничество с российскими регионами в рамках Петербургского международного экономического форума. Очередным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве с администрацией Краснодарского края.

Документ, направленный на решение задач социально-экономического развития и повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края, подписали Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и первый заместитель губернатора региона Игорь Галась.

В рамках соглашения НОВИКОМ намерен обеспечивать комплексное банковское обслуживание, кредитовать и предоставлять иные финансовые услуги предприятиям Краснодарского края. В целом, предполагается, что сотрудничество с банком будет способствовать формированию положительного имиджа региона в российских деловых и финансовых кругах.

Краснодарский край — один из самых инвестиционно привлекательных регионов России с развитой промышленной и сельскохозяйственной базой, а также высокими темпами экономического роста.

«За последние 10 лет объем кредитования экономики и населения Кубани вырос в 3,2 раза с - 1,3 до 4,1 трлн рублей. Этому способствовала активная позиция банков, работающих на территории региона. Увеличение доступности кредитных ресурсов стало важным фактором экономического роста, повышения инвестиционной активности предприятий и улучшения качества жизни населения. Неотъемлемый вклад в это внес НОВИКОМ, который уже не один год активно сотрудничает с нашими краевыми фондами развития. Заключенное соглашение позволит нам расширить наше сотрудничество и укрепить экономический потенциал Краснодарского края», — отметил Игорь Галась.

НОВИКОМ системно работает в регионе. С 2018 года банк сотрудничает с Фондом развития бизнеса Краснодарского края по вопросам предоставления поручительств субъектам МСП. Также выстроено взаимодействие с региональным Фондом развития промышленности и министерством финансов.

По итогам 2024 года общая сумма предоставленных банком кредитов и гарантий крупным предприятиям, а также компаниям малого и среднего бизнеса Краснодарского края превысила 39 млрд рублей.

«Краснодарский край — регион с высоким уровнем деловой активности и большим потенциалом роста. Мы нацелены на долгосрочное партнерство, которое позволит обеспечить предприятия края необходимыми финансовыми ресурсами. Таким образом банк вносит свой вклад в устойчивое развитие экономики Кубани», — прокомментировала Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.