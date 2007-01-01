Агентство НКР улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный. Это отражает ожидания НКР по повышению кредитного рейтинга банка в ближайшие 6-12 месяцев. Проведенная экспертами агентства оценка бизнес-профиля банка подтверждает его устойчивое положение на рынке, высокую рентабельность и финансовую надежность.

В отчете агентства подчеркивается, что одним из факторов изменения прогноза стала рекордная чистая прибыль за 2024 год в размере 30,9 млрд рублей, позволившая банку существенно нарастить запас капитала.

На подтверждение кредитного рейтинга банка также повлияла значительная поддержка акционера - Госкорпорации Ростех. Основным направлением деятельности банка является финансирование высокотехнологичных предприятий. При этом отмечается рост диверсификации активов по контрагентам и отраслям. НКР позитивно оценивает увеличение доли кредитов предприятиям вне контура Госкорпорации.

НОВИКОМ занимает высокие рыночные позиции в банковской системе России и стабильно входит во вторую десятку крупнейших банков по размеру активов и капитала. Следуя определенной акционером стратегии развития, НОВИКОМ наращивает взаимодействие с новыми крупными корпоративными клиентами с высоким кредитным качеством и планирует увеличивать кредитный портфель на 7–10% ежегодно.

Агентство также обращает внимание на улучшение структуры фондирования и ликвидности банка. Это произошло в том числе благодаря включению в источники дополнительной ликвидности лимитов по межбанковскому кредитованию, которые были существенно увеличены за последние 12 месяцев.

«Решение НКР по рейтингу Банка – это признание эффективности нашей деятельности как финансового партнера промышленности и отражение доверия со стороны рынка. Для нас важно не просто сохранять устойчивость в непростых условиях, но и обеспечивать развитие – в интересах акционера, наших клиентов, промышленных предприятий и их сотрудников. Эта работа требует высокой ответственности, системного подхода и четкой стратегии», - подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Кредитное рейтинговое агентство НКР (входит в группу компаний РБК) присваивает рейтинги банкам и страховщикам, нефинансовым компаниям всех отраслей экономики, холдинговым, лизинговым и финансовым компаниям, а также органам власти. НКР включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств Банка России и в перечень верификаторов зеленых финансовых инструментов. Рейтинги агентства в регулировании используют Банк России, Московская Биржа и другие ведомства.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы ГК Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.