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Общество

В селе Ферзиковского района неправильно поставили остановку

Дарья Джуманова
20.06, 15:56
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В пятницу, 20 июня, жительница села Воскресенское спросила под публикацией губернатора, почему остановочный павильон начали строить две недели назад, но он до сих пор без крыши и стен.  

- Он вроде есть, но толку от него никакого! Скамейку сделали на три места, неужели нельзя было сделать её на всю остановку? – написала женщина.

- Павильон установили неправильно, выйдя за границы участка. Из-за переноса его на несколько метров сроки сдвинулись. Планируем полностью завершить работы до конца июля. Скамейка соответствует размерам павильона, - объяснили в районной администрации.

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