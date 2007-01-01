В селе Ферзиковского района неправильно поставили остановку

В пятницу, 20 июня, жительница села Воскресенское спросила под публикацией губернатора, почему остановочный павильон начали строить две недели назад, но он до сих пор без крыши и стен.

- Он вроде есть, но толку от него никакого! Скамейку сделали на три места, неужели нельзя было сделать её на всю остановку? – написала женщина.

- Павильон установили неправильно, выйдя за границы участка. Из-за переноса его на несколько метров сроки сдвинулись. Планируем полностью завершить работы до конца июля. Скамейка соответствует размерам павильона, - объяснили в районной администрации.