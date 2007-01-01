Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области возьмут под охрану старинную церковь
Общество

В Калужской области возьмут под охрану старинную церковь

Дмитрий Ивьев
20.06, 14:39
0 407
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В деревне Орля Перемышльского района утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанская» 1750 года постройки. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

- На месте нынешнего храма находилась деревянная церковь во имя Казанской Пресвятой Богородицы, - отметили в управлении. - Ввиду её ветхости, местный помещик, секунд-майор граф Сергей Дмитриевич Потёмкин, обратился в 1747 году в Калужскую духовную консисторию за разрешением на возведение нового храма. 22 сентября 1749 г. новостройку осматривал служитель консистории, а в 1750 году она была освящена, как храм во имя Всемилостивого Спаса.

Закрыт храм в 1936 году. Использовался колхозом под хозяйственные нужды. В настоящее время не используется.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVpMUhOS2JiYndkTDVxYk5CWFdtUHc9PSIsInZhbHVlIjoiMWhRZGtlaWRaVlYrMm9BbVUxSVVCMTRqNGc2R09sekljYzdjdUlTOFVRZmozM1R2VERRYzJGMERheWtrUGNrNGhlcGIrcGZJQ0tFakFkaHNuTElIRTFYRjNsTTByQ0Z1ZUlVYVFiUmlOY3VrL0JOSHoyZFQ0L055N2VvbVBnRm9tM3VjWFVVREJKeVl2UEwyZ0dOc2NFc1hoZExIdWg5U3dIUW45L3ZuTklmZHpwNzJkZ0VoV3VWWlJYdVdBT2EySnZWOHBrOTJvemVwM2lONDFzbFl2Y2RiQ0g1ZUVWZi84QlhzNmFFTkR0QVZ2R2N5WWZKNFBncGtxajM5U0wvZ0E1WHlLZFNIeFUrbGNwZXJXYkducFdrR1JVSnYweCtQZWQwT25lTHo1dHQ4aTVLemViZGpaZUhlUThYUms3RHZIR1pkb1BaWnhvVldjSXc3QTc1QURLVWdveUtmRHlJUlhZRzErT0Fwem0ySy92V3ZrbFZJS0R4bTlYbTNTVVIvVWtxQ0lvcUFIK1VJNHpNaHVVa2U1TTZRMW1vVkJuSTk5eWZPNDFwMUtpQVkwYVlKUlFZd29MbjFGR01CZWNVdCIsIm1hYyI6ImQyMTZmODRjYzEyMDk3ODdkMzNkMGE3MTIzNmVmZWFjNjE3YmJlYzgxZDMyODhiMmYzNjAyYjBkMzhhYzZmODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJIVTJVK1FWaWVvTFF5ZGJwRnNvQnc9PSIsInZhbHVlIjoiL0xEVEpzWjVBRUxkMUJXYnM2b05jbkI4OFJtMUJPdk9XOHR6ZXhUSEZoL21DcWNucXZXNEZTL1I5ZGlTS0dWTlg3cFZwRE51N04vUHlLcTY1UkluRnI1bVc2MW8wNVllL1RoVUMxL0I3clV4ZXM3U3dVRDZiWUZSSmxOZ2VKMVArTkgwNVN4R04xQWhUQnNicUtEaTBVWU9hNEJXM3hhQ0xnd3pRSTB1YTdyOUZBOUtXSHNrbG1JUEEwZ29udEtsTzhiOFE0UCt3ejRKcGZQOXkranFPckcreUJIQ280RmY2RjFBZm1rck5iaUZXd084KzdDSytyQzJldUpIZzJYUmVGRkJ4Y3NKNDlEdGkvS3hZZU1kZTkzK3cyWDNjMXE0akk5QTlucm5FUVhzZmFGdmlHa2dRU0dhMWJDdDZPTitQSUhoQ3pZNTlNdU5uWWl4Qk5kdGY5VlNOVmdMZkZQWm1VMHlaQW5aOWI0bGJEK2dsRUIvUTE4MkVMcCs4YWh2amZBMEJyU0NaYkRkQlpiNEhXY20wU1JKaTRjOTBxSFBvVksvbGQxYnkvWUJyUUFWSTNkdk9yUHlocFFVaHNpQzlvN0d2Yy9IOHRIK2J1OXUydlgzdy9Ea1JxYm9qZVpXZXdGYVg1RWxaRDZtR3RrNFkvUHdLdi85Q0oxVkJuYkRvYk1HeVY5Ly83K2pKdWZFM2VWQ2s3czE1dXdwa0pSaTd0MkdmWFhueThoOTZxcnRlc09NRGxwRmcrVVZiNHVkbjdEcFhJRzE5ZGNmaFRDS2daWTdrY0FWWEdLdElZTVRGRXRtQkZOOUZQMFV2SlpCS01yL0ZLenh4emRYMURrdiIsIm1hYyI6IjQ3YTg2NDQ4MDQ0MmUzZjA2NzNkYjUyNTZlNzU5NWQ5YmI5YzU4NDY4NWFlZmYyM2JlYzY5MTI5YjRlZDE0OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+