В Калужской области возьмут под охрану старинную церковь

В деревне Орля Перемышльского района утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанская» 1750 года постройки. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

- На месте нынешнего храма находилась деревянная церковь во имя Казанской Пресвятой Богородицы, - отметили в управлении. - Ввиду её ветхости, местный помещик, секунд-майор граф Сергей Дмитриевич Потёмкин, обратился в 1747 году в Калужскую духовную консисторию за разрешением на возведение нового храма. 22 сентября 1749 г. новостройку осматривал служитель консистории, а в 1750 году она была освящена, как храм во имя Всемилостивого Спаса.

Закрыт храм в 1936 году. Использовался колхозом под хозяйственные нужды. В настоящее время не используется.