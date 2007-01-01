В Кирове открыли Центр общения для людей старшего поколения

Он создан на базе Социального фонда. Это уже 11-й такой центр в Калужской области.

- Открытие приурочено к реализации нацпроекта «Семья», цель которого заключается в поддержке пожилых граждан и создании условий для полноценной жизни старшей возрастной группы населения, - рассказал глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Он подчеркнул, что теперь у пожилых людей есть возможность приходить в клиентскую службу Соцфонда не только для решения пенсионных вопросов, но и для того, чтобы полезно и приятно провести время, пообщаться и научиться чему-то новому.