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Общество

Калужанам вернули деньги за горячую воду

Дарья Джуманова
20.06, 14:43
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В многоквартирном доме на улице Ленина температура горячей воды превышала допустимые нормы и достигала 51 градуса. Об этом сообщила прокуратура Калужской области в пятницу, 20 июня.

Ресурсоснабжающая организация получила представление от прокуратуры, после чего нарушения были устранены. Специалисты отрегулировали насосное оборудование и гидравлический режим, а также провели промывку системы горячего водоснабжения.

Кроме того, жильцам дома сделали перерасчет коммунальных платежей за время некачественного предоставления услуги. Общая сумма возврата денежных средств составила 220 тысяч рублей.

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