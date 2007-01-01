Калужанам вернули деньги за горячую воду

В многоквартирном доме на улице Ленина температура горячей воды превышала допустимые нормы и достигала 51 градуса. Об этом сообщила прокуратура Калужской области в пятницу, 20 июня.

Ресурсоснабжающая организация получила представление от прокуратуры, после чего нарушения были устранены. Специалисты отрегулировали насосное оборудование и гидравлический режим, а также провели промывку системы горячего водоснабжения.

Кроме того, жильцам дома сделали перерасчет коммунальных платежей за время некачественного предоставления услуги. Общая сумма возврата денежных средств составила 220 тысяч рублей.