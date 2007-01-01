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В Калуге установили мемориальный знак в честь архитектора Ивана Ясныгина

Дмитрий Ивьев
20.06, 14:41
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Памятный знак появился на территории Пятницкого кладбища. Торжественное открытие состоялось 20 июня, о чем сообщил экс-главный архитектор города Алексей Комов.

Иван Ясныгин внес значительный вклад в развитие Калуги в конце XVIII века. Под его руководством были завершены строительные проекты, начатые Петром Никитиным. В этот период в городе появились Присутственные места, Гостиный двор, Хлюстинская богадельня, здание почты, дом губернатора и другие важные объекты.

К сожалению, точное место захоронения архитектора на Пятницком кладбище не сохранилось, поэтому памятный знак установлен в память о его выдающемся вкладе в архитектурный облик Калуги.

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