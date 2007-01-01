Калужанка получила срок за пьяную езду

40-летнюю женщину осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 20 июня.

В декабре 2024 года и марте 2025 она разъезжала по городу пьяная на автомобиле «Киа Рио».

Ранее ее уже привлекали к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

Суд приговорил женщину к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ей управлять автомобилем на два года.

Машину конфисковали в доход государства.