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Общество

Вечный огонь с Курской дуги прибыл в Калугу

Дмитрий Ивьев
20.06, 14:05
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20 июня на площади Победы состоялся митинг, посвящённый передаче частицы пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Курская дуга» Главному храму Вооружённых Сил Российской Федерации. Участие в нём приняли Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, военные, представители ветеранских и патриотических организаций. Мероприятие прошло в рамках акции «Свеча памяти». Митинг начался с установки лампады у Вечного огня и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

«Вечный огонь, зажжённый от священного пламени Курской земли, символизирует мужество, стойкость и героизм советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Передача частицы огня – это дань памяти и глубокого уважения к подвигу предков, отстоявших свободу и независимость нашей страны. Это символ единства, силы духа и бессмертия подвига советского народа», – подчеркнул Юрий Моисеев.

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